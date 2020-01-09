Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о состоянии здоровья российской фигуристки, которая упала с большой высоты во время репетиции церемония открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).

Напомним, инцидент произошел накануне, 8 января. 35-летняя российская фигуристка, чье имя не называется, упала с высоты 4,5 метров и получила тяжелые травмы. Она была экстренно госпитализирована. Несмотря на происшествие, церемонию открытия не стали переносить с «Vaudoise arena».

Как сообщил Бах, состояние пострадавшей фигуристки улучшилось. «Её состояние стабильно, ночь прошла хорошо. Мы находимся на связи с оргкомитетом и больницей», — заявил Бах, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ранее стало известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам организаторов, технических неисправностей в оборудовании обнаружено не было.