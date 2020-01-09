Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Зубков поделился ожиданиями от поединка с «Химками» в рамках Евролиги. Игра состоится завтра, 10 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Мы едем туда за победой. Начинается второй раунд, и мы хотим провести его лучше, чем первый», — заявил Зубков, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Игрок отметил, что команда провела два неплохих домашних матча с «Химками» в этом сезоне, поэтому надеется на хорошую игру и в этот раз. Зубков признал, что пока его форму нельзя назвать идеальной, так как он долго не работал с командой. По его мнению, понадобится еще три месяца, чтобы вернуть оптимальные кондиции.

Напомним, после 17 туров «Зенит» идет на последнем месте турнирной таблицы Евролиги, имея всего четыре победы и 12 набранных очков.