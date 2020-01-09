Капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче с аргентинцем Диего Шварцманом. Спортсмен повздорил со своим соперником, а также ударил ракеткой судейскую вышку, за что получил выговор от Сафина.

Капитан команды подчеркнул, что для Медведева важно оставаться сильным с ментальной точки зрения, а также делать всё то, что он умеет.

«Не нужно сходить с ума и торопиться с атакующими ударами, не нужно бить сильно по мячу. Ко всему нужно подходить с головой и держать себя в руках, сохранять спокойствие», — заявил Сафин, слова которого приводит официальный сайт ATP Cup.

Напомним, сборная России вышла в полуфинал АТР Cup, всухую обыграв Аргентину со счетом 3-0. Карен Хачанов нанес поражение Гвидо Пелье, Медведев — Шварцману. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.