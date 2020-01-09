Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес голландского «Фейеноорда» к нападающему Александру Кокорину.

«Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита», — заявил Медведев, слова которого приводит Sport24.

По информации СМИ, в приобретении заинтересован главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокаат, который ранее возглавлял «Зенит». По мнению Медведева ажиотаж вокруг Кокорина пытается создать не Адвокаат, а футбольные агенты.

«Мы с Адвокатом лично знакомы, если бы он был лично заинтересован, то он бы позвонил Рибалте или мне», — объяснил Медведев.

Напомним, осенью Кокорин вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту», так как клуб не успел заявить его на сезон. Игрок сможет помочь команде после зимней паузы.