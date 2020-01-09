Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поведение в четвертьфинальном матче ATP Cup против аргентинца Диего Шварцмана. Спортсмен ракеткой ударил по судейской вышке, за что получил предупреждение, а также выговор от капитана команды Марата Сафина.

«С вышкой ничего не случилось, ни с кем ничего не случилось, с моей ракеткой ничего не случилось. Я ударил именно по вышке, потому что рядом не было ничего другого», — заявил Медведев, слова которого приводит The Age.

Напомним, сборная России вышла в полуфинал турнира, всухую обыграв Аргентину со счетом 3-0. Карен Хачанов нанес поражение Гвидо Пелье, Медведев — Шварцману. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

В полуфинале России предстоит сыграть либо с Канадой, либо с Сербией. Соперник определится завтра, 10 января.