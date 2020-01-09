Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится завтра, 10 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Сборную России будут представлять шесть спортсменов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Первым из россиян на дистанцию отправится Логинов, он получил 11-й стартовый номер. Затем в борьбу вступит Елисеев, он начнет гонку 15-м. Гараничев будет бежать в бибе с номером 29, Поршнев — 49. Латыпов побежит 73-м, а последним из россиян выступит Халили, получивший 105-й номер.

Всего на старт выйдут 111 биатлонистов, им предстоит преодолеть 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах спортсменам предстоит преодолеть штрафной круг.