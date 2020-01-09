Известный хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в ледовом шоу «Волшебник страны Оз». Спортсменка исполнила главную женскую роль, представ перед зрителями в образе Дороти.

«В Медведевой и ее неограниченном потенциале я никогда не сомневался, она блестяще справилась», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме». Он подчеркнул, что для многих участников спектакля опыт подобной актерской работы стал первым.

«До бесконечности могу перечислять заслуги каждого из участников», — добавил Авербух.

Напомним, Медведева дебютировала в «Волшебнике страны Оз» 31 декабря. Спортсменке пришлось выступать в новых, неразношенных коньках, так как ранее на чемпионате России она сломала ботинок на тренировке. Из-за этого фигуристка не смогла побороться за путевку на главные старты.