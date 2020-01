View this post on Instagram

Занавес закрывается… Мы прощаемся и говорим Вам, до новых встреч! Марафон новогодних спектаклей подошёл к концу. 3 спектакля в день (30 спектаклей за 11 дней) под силу выдержать далеко не всем. Помимо физических затрат, это ещё невероятная эмоциональная выдержка. Ведь каждый из ребят в первую очередь — артист. А каждый артист проживает свою роль. Волшебник Страны Оз для многих первый опыт такой актерской работы, конечно, в Жене Медведевой и в ее неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась. Маленькие воспитанники школы ЦСКА отработали на 200% каждый раз заставляя зрителя восхищаться их профессионализмом . Ярчайшая роль Ромы Костомарова, который удивил всех, самый добрый в мире Дровосек Максим Шабалин, волшебник ОЗ — Макс Брайт, в магии которого сложно усомниться, обаятельное Пугало в исполнении Марии Голубевой, храбрый Тотоша Дима Кашаев, блистательный храбрый Лев- Алексей Усков, Дядя Генри и Тетя Энни в исполнении Валдиса Минталса и Екатерины Бокий, и, конечно, беззаботно влюблённая в свою Амилинду Оксана Домнина, которая настолько перевоплотилась, что волшебство исходит от неё даже за пределами льда.Все в один голос отмечали великолепные голоса спектакля: Анну Лукоянова, Руслана Ивакина, Женю Рябцеву — блестяще справившихся с поставленной задачей. Сложнейшие номера Аристов цирка, которые никого не оставили равнодушными и Прекрасный балет, артисты которого сработали очень слажено и профессионально. До бесконечности могу перечислять заслуги каждого. Без создателей и авторов воообще ничего бы не случилось. Спектакль — тонкая материя, где идея и мнение всех учитывается и именно благодаря этому получается шедевр. Продюсер проекта: Екатерина Цанава, Хореографы: Елена Масленникова и Мария Раскина, автор слов и песен : Владислав Тарасов, композиторы : Дария Ставрович, Сергей Боголюбский, художник-постановщик и автор видеопроекций: Вадим В.О.Л.Я., художник по костюмам: Ольга-Мария Тумакова, техническое обеспечение: Илья Евдокимов, Александр Павельев, Александр Степайкин — BROTHERS Productions, производство костюмов : Елена Новикова, Екатерина Маричева 🔜