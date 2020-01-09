Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал о различиях между Россией и Канадой.

Он отметил, что в Канаде у него есть настоящие друзья, в окружении которых приятно находиться — это фигуристы Патрик Чан, Тесса Вирчу и Скотт Мойр.

«Здесь, в России, у меня работа, а там, в Канаде – удовольствие. Хотя за это удовольствие платят больше, чем за работу», — заявил Траньков, слова которого приводит РИА Новости.

Траньков назвал Канаду Россией наоборот. По его мнению, страны очень схожи по природе и интернациональному населению, однако в Канаде люди мыслят более позитивно и заботятся друг о друге. Фигурист пояснил, что нищие в Канаде просят деньги, а не еду, и реагируют на помощь с благодарностью, а не с агрессией.

При этом Траньков подчеркнул, что никогда не переедет в Канаду, так как родился и вырос в России.