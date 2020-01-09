Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост нового главы Департамента судейства. Он сменил Александра Егорова, который покинул должность в конце декабря.

«Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства», — заявил Дюков, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Напомним, о назначении Кашшаи стало известно сегодня, 9 января. Венгр в конце прошлого года завершил карьеру арбитра. В его послужном списке числится работа на финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В том же году венгра признали лучшим арбитром в мире. Последним крупным турниром, на котором работал Кашшаи, стал чемпионат Европы 2016 года.