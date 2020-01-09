В Оберхофе (Германия) продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 10 января, состоится мужская спринтерская гонка. Спортсмены выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.

Биатлонистам предстоит преодолеть 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Сборную России будут представлять шесть спортсменов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Логинов уйдет в гонку первым из россиян, он получил 11-й стартовый номер. Елисеев побежит 15-м, Гараничев — 29, Поршнев — 49. Под 73-м номером в борьбу вступит Латыпов, под 105-м — Халили.

Накануне состоялся женский спринт, российские биатлонистки не смогли попасть в первую десятку.