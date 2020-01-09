Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итог спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка заняла 19-е место, допустив два промаха на стрельбе.

Россиянка бежала под первым номером. По её мнению, для сегодняшней гонки это было неплохо, так как никто не мешал на опасных спусках.

«Не знаю, что случилось лёжа. Я не видела, куда был промах, потому что на рубеже туман. Нужно посмотреть аналитику, но было очень сложно на дистанции», – заявила Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победительницей спринта стала представительница Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн. На втором месте финишировала немка Дениз Херманн, на третьем — француженка Жюлия Симон. Миронова стала лучшей из россиянок.

По итогам гонки сборная России поднялась на второе место в Кубке наций, опередив Швецию.