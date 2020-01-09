Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» в матче 18-го тура Евролиги. Игра будет проходить сегодня, 10 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Подопечные Джоана Плазы проводят свой дебютный сезон в Евролиге неудачно: после 17 туров петербуржцы занимают последнее место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 12 очков, выиграв всего четыре матча — у греческого «Олимпиакоса», литовского «Жальгириса», французского АСВЕЛа и турецкого «Фенербахче». В остальных 13 матчах «сине-бело-голубые» проиграли в основное время.

«Химки» на данный момент не попадают в зону плей-офф, располагаясь на девятом месте в таблице. Подмосковная команда имеет 24 очка после 17 туров. Два последних матча «Химки» проиграли — сначала АСВЕЛу, затем турецкому «Анадолу Эфес».