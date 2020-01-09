Бывшая российская фигуристка Кристина Астахова, выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым, рассказала, почему завершила карьеру после сезона-2017/18.

По словам спортсменки, она не видела перспектив. «Спорт – это все-таки трата здоровья и времени, постоянная концентрация, нервы. Надо многое отдавать, а взамен – никакой определенности», — заявила Астахова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Спортсменка также объяснила, что при продолжении карьеры надо было рассматривать сразу четырехлетний цикл до следующей Олимпиады, однако у её партнера могло не хватить сил и здоровья, чтобы выступать на высоком уровне столько лет.

«Я бы не продолжила кататься с Лешей. Мы с ним плохо общались, временами не разговаривали и, соответственно, не получали удовольствие от совместных тренировок. Возможно, с другим партнером я бы продолжила карьеру», — заявила Астахова. Она добавила, что на тот момент не было свободного партнера, с которым она могла бы встать в пару.

Напомним, Астахова и Рогонов заняли 12-е место на Олимпийских играх в Пхенчхане. Они получили путевку на соревнования после того, как МОК не допустил к участию Ксению Столбову и Федора Климова.