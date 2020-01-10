В Лозанне (Швейцария) стартуют зимние юношеские Олимпийские игры. Сегодня, 10 января, начинаются соревнования по фигурному катанию.

Короткая программа юношей начнется в 18:00 по московскому времени. Сборную России будут представлять два фигуриста — ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, а также Андрей Мозалев, тренирующийся в группе Кирилла Давыденко. Оба фигуриста будут выступать в последней, третьей разминке.

Также сегодня состоится короткая программа спортивных пар, за Россию выступят Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов. Их соревнования стартуют в 15:30 мск, российские пары выступят во второй группе участников.