Тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал результаты спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшей их россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.

Гурьев призвал не списывать результат на погоду, так как все спортсмены выступают в равных условиях. Он подчеркнул, что особенности гонок в Оберхофе всем давно знакомы.

«Завтра выходной – потренируемся и к эстафете будем в нормальном состоянии», — сказал Гурьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению специалиста, не стоит называть гонку провальной, так как спортсменки работали и боролись до конца. Гурьев также отметил, что Ирина Старых, ставшая худшей из россиянок, может работать лучше, так как была идеальна на пристрелке. «Единственная из пяти наших, у которой был ветер и левый, и правый», — объяснил тренер.