Российский теннисист Даниил Медведев признался, что с трудом одолел аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинале турнире АТP Cup. Игра завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

«Честно говоря, сегодня я чувствовал себя как дерьмо. Я спал всего пять часов ночью и было тяжело», — заявил Медведев, слова которого приводит The Age.

По словам россиянина, ему казалось, что из-за усталости он не сможет ничего сделать, в то время как Шварцман показывал потрясающую игру.

Напомним, сборная России вышла в полуфинал турнира, всухую обыграв Аргентину со счетом 3-0. Карен Хачанов нанес поражение Гвидо Пелье, Медведев — Шварцману. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.