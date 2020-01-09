«Зенит» отказался продавать Александра Кокорина, СКА избавился от травмированного Ларионова, а российские теннисисты пробились в полуфинал турнира АТР Cup. Эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup

Сборная России всухую обыграла команду Аргентины в четвертьфинале теннисного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии. Карен Хачанов в двух сетах одолел Гвидо Пелью, Даниил Медведев в трех партиях расправился с Диего Шварцманом. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. В полуфинале России предстоит сыграть либо с Канадой, либо с Сербией. Соперник определится завтра, 10 января.

СКА расторг контракт с Ларионовым

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон. У нападающего усугубилась травма, и клуб принял решение прекратить сотрудничество с игроком. Теперь Ларионов продолжит восстановление по индивидуальной программе, затем начнёт готовиться к новому сезону.

Большунов, Устюгов и Непряева пропустят этап Кубка мира в Дрездене

Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева не выступят на этапе Кубка мира в Дрездене, который состоится в эти выходные. Спортсмены отдыхают и восстанавливаются после многодневки «Тур де Ски». Большунов, напомним, выиграл общий зачет, Устюгова и Непреява заняли вторые места.

«Зенит» отказался продавать Кокорина

Голландский «Фейеноорд» заинтересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным, однако гендиректор петербуржцев Александр Медведев заявил, что игрок не покинет команду. «Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем. Александр Кокорин примет участие в первом сборе «Зенита», — заявил Медведев.

Венгр Кашшаи возглавил Департамент судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Он сменил на посту Александра Егорова, который занимал должность с мая 2018 года по декабрь 2019-го. Кашшаи в конце прошлого года завершил карьеру арбитра. В его послужном списке числится работа на финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.