В словацком Брезно-Осрбли состоится четвертый этап Кубка IBU. Завтра, 10 января, пройдет женская короткая индивидуальная гонка на 12,5 километров. IBU опубликовал стартовый лист, на дистанцию выйдут шесть российских биатлонисток.

Команду представят Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Евгения Павлова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко и Анна Никулина. гонка начнется в 12:15 по московскому времени, Кайшева уйдет на дистанцию первой из россиянок, она получила 15-й номер. Никулина будет бежать 18-й, Глазырина вступит в борьбу 50-й. Гербулова, Сливко и Павлова выйдут на старт под 59-м, 71-м и 78-м номерами соответственно.

Напомним, Кайшева вошла в состав команды после успешного выступления на «Ижевской винтовке». Павлова и Гербулова заменяют Анастасию Поршневу и Полину Шевнину. Поршнева выступает на Кубке мира вместо заболевшей Екатерины Юрловой-Перхт, Шевнина лечится в Москве.