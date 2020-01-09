Четвертьфинальный матч турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар) между россиянином Андреем Рублевым и французом Пьером-Югом Эрбером перенесен на завтра, 10 января. Спортсмены начали игру сегодня, но были вынуждены покинуть корт из-за дождя.

Теннисисты начали матч примерно в 17:45 по московскому времени, но успели отыграть лишь два гейма. Сначала Эрбер взял очко на своей подаче, затем Рублёв — на своей. В третьем гейме спортсмены дошли до счета 40:40, но матч был приостановлен.

Напомним, Рублёв, посеянный на турнире под вторым номером, начал борьбу со второго круга. Накануне он в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, матч закончился со счетом 6:4, 6:2. Эрбер во втором круге встречался с сербом Ласло Дьере и одержал победу в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.