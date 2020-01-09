Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Она заняла 30-е место, допустив два промаха на стрельбе из положения стоя.

«Два промаха – это состояние, наверное, такое. Далеко не самое хорошее», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». Он подчеркнула, что причин может быть много, одна из них заключается в том, что давно не было стартов.

Куклина пояснила, что разбегается от гонки к гонке, поэтому результат был ожидаемым.

Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 19-й. Несмотря на то, что ни одна российская спортсменка не смогла попасть в топ-10, команда вышла на второе место в зачете Кубка наций, опередив Швецию.