Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, сравнила уровень популярности женского катания с остальными дисциплинами.

По словам Поповой, ей немного обидно, что в танцах есть несколько хороших дуэтов, в парном катании возникла сумасшедшая конкуренция, но популярно только женское одиночное катание.

«Но я преклоняюсь перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме. Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется. Делают невероятные вещи», — заявила Попова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бетина Попова и Сергей Мозгов не приняли участие в чемпионате России из-за травмы партнера. Таким образом, спортсмены досрочно завершили сезон и не претендовали на путевки на чемпионаты Европы и мира.