Определился соперник сборной России по полуфиналу теннисного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. За выход в решающую стадию соревнований российская команда поспорит со сборной Сербии.

В четвертьфинале сербы встречались с канадцами и одержали уверенную победу со счетом 3-0. Душан Лайович в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима, а Новак Джокович в трёх партиях одолел Дениса Шаповалова, отдав ему первый сет. В парном разряде Никола Качич и Виктор Троицки нанесли поражение Питеру Поланкски и Адилу Шамасдину.

Напомним, Россия в четвертьфинале встречалась с командой Аргентины и также выиграла все три поединка. Карен Хачанов нанес поражение Гвидо Пелье, Даниил Медведев — Диего Шварцману. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.