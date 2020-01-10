В Лозанне (Швейцария) проходят третьи зимние юношеские Олимпийские игры. Сегодня, 10 января, стартовали соревнования в фигурном катании, с короткими программами выступят юноши. Они выйдут на лед в 18:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.



Россию представят два спортсмена: Даниил Самсонов и Андрей Мозалев, оба попали в третью группу участников. Самсонов, напомним, тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Мозалев — в группе Кирилла Давыденко.

Наромним, в текущем сезоне Мозалев и Самсонов выступали в финале юниорской серии Гран-при, оба смогли побороться за пьедестал почета. Мозалев завоевал серебряную медаль, Самсонов — бронзовую. Они проиграли японцу Шуну Сато.