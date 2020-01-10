Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн прокомментировала победу своей соотечественницы Терезы Йохауг в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Возможно, у Терезы были какие-то трудности по ходу «Тура», но она всем всё доказала на последнем этапе, подъёме в Альпе де Чермис», — заявила Ройселанн, слова которой приводит сайт телеканала «Матч ТВ». Она подчеркнула, что Йохауг по-прежнему является лучшей лыжницей, несмотря на то, что ей постоянно навязывают борьбу.

Также Ройселанн призналась, что не хотела бы бежать гонку в гору, как на «Тур де Ски». «Для меня это было бы очень сложно. Такие подъемы лучше смотреть по телевизору», — сказала норвежка. По ее мнению, даже подъемы в Оберхофе могут стать предельными, если трасса будет разбитой из-за плохой погоды.

В четверг, 9 января, Ройселанн выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.