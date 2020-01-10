«Даллас Старз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Хонда-центр» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Для «Далласа» эта победа стала шестой подряд.

В матче принял участие российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, он записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Форвард провел на льду 15 минут 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Забитый гол стал для Радулова 13-м в нынешнем сезоне.

Также за «Даллас» сыграл нападающий Денис Гурянов, он тоже отметился заброшенной шайбой. Хоккеист провел на льду 12 минут 30 секунд, его показатель полезности составил «+1».

Третью шайбу в составе гостей забросил Роопе Хинц. Таким образом, «Даллас» с 56 очками занимает второе место в Западной конференции. В активе «Анахайма» 39 очков в 44 матчах, это последнее место в таблице.