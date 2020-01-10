Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, оделилась мнением по поводу решения Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере.

«Вряд ли она хочет уйти. Я честно думаю, что она не хочет. Девочка на самом пике своей карьеры…», — заявила Попова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». По мнению фигуристки, Загитова осознает, что пока не прыгает четверные, но также видит, что лидеры могут ошибаться и срывать элементы.

«Алина была чемпионкой всего, и ей надо найти какую-то мотивацию для движения дальше», — пояснила Попова. Она уверена, что Загитова может продолжить соревноваться и соперничать с другими взрослыми фигуристками — такими, как Елизавета Туктамышева.

Напомним, Загитова сообщила о приостановке карьеры 13 декабря. После этого она приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 7 января спортсменка вернулась к интенсивным тренировкам со своим тренерским штабом.