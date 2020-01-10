«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей арене одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало третьим подряд.

В матче принял участие российский нападающий Артемий Панарин, он провел на льду 18 минут 39 секунд. За это время форвард успел набрать 3 (1+2) очка, его показатель полезности составил «+1». В 43 матчах нынешнего сезона Панарин забросил 24 шайбы и стал лучшим бомбардиром команды.

Также в матче принял участие россиянин Павел Бучневич, он отыграл 17 минут 47 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, для него игра стала второй в составе команды. Вратарь отразил 46 бросков из 49.