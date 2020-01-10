Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал постер к бою с американцем Тони Фергюсоном.

На своей странице в «Инстаграме» россиянин разместил афишу поединка, выполненную в стиле известного сериала «Игра престолов». На постере изображены Хабиб и Фергюсон, позади россиянина сидит ирландский боец Конор Макгрегор. В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал над ним досрочную победу в титульном бою.

«Давайте снова сделаем историю», — написал Нурмагомедов под публикацией.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.