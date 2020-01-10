Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может покинуть команду в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, 24-летний француз может перебраться в другой клуб в зимнее трансферное окно. Арендовать игрока хотят два английских клуба — лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Также интерес к Лемару проявляют несколько российских команд, однако источник не уточняет, какие именно.

По информации издания, предложение о контракте уже сделал лондонский «Челси».

Лемар присоединился к составу «Атлетико» в июле 2018 года, его трансфер обошелся в 70 миллионов евро. Однако сейчас стоимость игрока значительно ниже: его оценивают примерно в 30 миллионов. В нынешнем сезоне француз принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, а также отыграл шесть встреч в Лиге чемпионов. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2023 года.