Оксана Тен, мама погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, требует привлечь к ответственности двух полицейских, находившихся рядом с местом убийства её сына в момент совершения преступления. Она обвиняет стражей порядка в халатности.

Адвокат Тен Нурлан Сихимбаев подчеркнул, что нельзя мириться с халатным отношением полицейских к своей работе.

«На их глазах среди белого дня в 10 метрах режут человека, совершается правонарушение, они поздно реагируют, сидят спокойно в машине, хотя могли спугнуть нападавших, просто свистнув в свисток», — заявил Сихимбаев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Тен скончался 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Он стал жертвой автомобильных грабителей, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Фигурист хотел помешать преступником, в результате чего получил ножевое ранение в бедро и умер от потери крови.