Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Ирины Старых в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка заняла 69-е место. После финиша она заявила, что нет смысла бежать, если после 900 метров проигрываешь 20 секунд.

«Что с ней произошло? Это больше к ней вопрос. Она же приехала на сбор только после Нового года, готовилась в Тюмени», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Он пояснил, что сбор был организован за счет регионов, поэтому не все нашли средства, чтобы попасть на него. Старых с Максимом Кугаевским прибыли в Обертиллиах 2-го января, а 7-го женская команда отправилась в Оберхоф.

Напомним, победительницей женской гонки стала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — заняла 19-е место.