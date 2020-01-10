Сборная России по гандболу встретится с Венгрией в матче первого тура чемпионата Европы среди мужских команд. Игра будет проходить в Швеции на стадионе «Мальмё Арена» сегодня, 11 января, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Сборная России попала в группу Е, где, помимо Венгрии, её соперниками будут команды Исландии и Дании. С исландией россияне сыграют в понедельник, 13 января, а с Данией — в среду.

Турнир проходит в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции, его принимают шесть городов — Мальмё, Тронхейм, Вена, Грац, Гётеборг и Стокгольм. В соревнования впервые принимают участие 24 команды.

Сборная России по гандболу не выигрывала чемпионат Европы с 1996 года. Последняя медаль — серебряная — была завоевана в 2000 году в Хорватии. В том же году россияне выиграли золото Олимпийских игр в Сиднее.