В Австралии продолжается командный теннисный турнир ATP Cup. Сегодня, 11 января, состоится полуфинал, в котором сборная России встретится с Сербией.

В первом поединке Карен Хачанов сыграет с Душаном Лайовичем, начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени. После того, как спортсмены выявят победителя, на корт выйдут Даниил Медведев и вторая ракетка мира Новак Джокович.

На матч в парном разряде сербы заявили Джоковича и Виктора Троицки. В заявке России числятся Хачанов и Медведев, однако при необходимости команда может внести изменения. Накануне в поединке против Аргентины играли Теймураз Габашвили и Константин Кравчук.

Россия обыграла Аргентину со счетом 3-0. Аналогичный результат в четвертьфинале показала Сербия, выбив из борьбы Канаду.