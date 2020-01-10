Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, высказался по поводу прошлогоднего показательного номера Елизаветы Туктамышевой. Она выступала под песню Toxic в исполнении Бритни Спирс и по ходу проката снимала с себя одежду.

«Она хорошо хайпанула, еще как! Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань», — заявил Железняков, слова которого приводит Спорт Бизнес Online.

Он добавил, что поставить номер можно на любую провокационную тему — например, про путану или стриптизершу, но при этом не переходить границы. По мнению Железнякова, идея номера была хорошей, но хореографу стоило объяснить Туктамышевой, как показать его элегантно и стильно.

Железняков сравнил выступление Туктамышевой с номером Евгения Плющенко, в котором он тоже якобы оставался обнаженным, однако на самом деле был одет в поролоновый костюм культуриста. Хореограф подчеркнул, что этот номер был юмористическим.

«Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера — эротика, то нужно подавать её грамотно и со вкусом», — сказал Железняков.