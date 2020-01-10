Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении российского нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». По информации издания, казанский клуб уже направил письмо о готовности начать переговоры.

В нынешнем сезоне Комличенко отыграл 20 матчей за «Младу Болеслав», записал на своей счет тринадцать забитых голов и шесть результативных передач. Также игрок вызывался в сборную России, в составе которой провел три встречи и забил один гол.

В предыдущем матче чемпионата Чехии Комличенко получил две желтые карточки и был удален с поля. Пражская «Спарта» на своей арене разгромила «Младу Болеслав» со счетом 5:2.