Российская теннисистка Мария Шарапова провела первую тренировку в Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка получила уайлд-кард от организаторов соревнований, она тренируется рене Рода Лэйвера. Также в Мельбурне готовится третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, он провел тренировку с представителем Украины Сергеем Стаховским.

Wildcard Maria Sharapova has her first hit out at Rod Laver Arena ahead of #AO2020#AusOpen | @MariaSharapova pic.twitter.com/aJkyDWpEV5

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2020