Российская теннисистка Мария Шарапова провела первую тренировку в Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка получила уайлд-кард от организаторов соревнований, она тренируется рене Рода Лэйвера. Также в Мельбурне готовится третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, он провел тренировку с представителем Украины Сергеем Стаховским.

Wildcard Maria Sharapova has her first hit out at Rod Laver Arena ahead of #AO2020#AusOpen | @MariaSharapova pic.twitter.com/aJkyDWpEV5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2020

Напомним, Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В 2008 году она выиграла Australian Open. Шарапова пропустила значительную часть прошлого сезона из-за травмы плеча. Летом она вылетела в первом круге Открытого чемпионата США, после чего не выходила на корт четыре месяца.

Australian Open будет проходить в период с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.