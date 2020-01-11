В Дрездене (Германия) стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 11 января, состоятся мужской и женский спринты. Четвертьфиналы начнутся в 15:30 по московскому времени.

Незадолго до этого спортсмены пробегут квалификацию, по итогам которой определятся все участники решающей части соревнований. Преодолеть стадию квалификации смогут по тридцать лыжников и лыжниц, которые покажут лучшее время. Затем для участия в четвертьфинале их распределят на пять забегов по шесть человек в каждом.

В Дрездене не выступят лидеры сборной России Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непреява — они восстанавливаются после многодневки «Тур де Ски».

В состав женской команды вошли Аида Баязитова, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Нина Дуботолкина, Майя Якунина и Евгения Шаповалова. Мужскую команду представят Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Александр Терентьев и Денис Филимонов.