Хореограф Алексей Железняков рассказал о личных качества тренера Этери Тутберидзе, с которой он работает на протяжении двенадцати лет.

По мнению Железнякова, Тутберидзе создает впечатление жестокого человека, однако на самом деле это не так.

«Когда смотришь на нее по телевизору, кажется, что это снежная королева», — сказал хореограф, слова которого приводит Спорт Бизнес Online. Он добавил, что на самом деле Тутберидзе просто хорошо сдерживает свои эмоции.

«За сильным характером скрывается очень ранимая и чуткая женщина», — сказал специалист и подчеркнул, что Тутберидзе, как и все сильные люди, на самом деле ранима, просто не показывает этого людям.

По его мнению, тренер сдерживает себя ради своих спортсменов, чтобы они видели уверенность.

Напомним, под руководством Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и победительница финала Гран-при Алена Косторная.