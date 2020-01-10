Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.

«Мне нравится играть с Новаком. Матчи с ним всегда особенные», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный сайт тура.

Россиянин подчеркнул, что Джокович является одним их трех лучших теннисистов в истории. По мнению Медведева, каждый матч с сербом получается тяжелым, но именно так можно добиться прогресса.

Напомним, в четвертьфинале Россия обыграла сборную Аргентины со счетом 3-0. Карен Хачанов нанес поражение Гвидо Пелье, Даниил Медведев — Диего Шварцману. В парном разряде Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

Сербия тоже выиграла четвертьфинал «всухую», она встречалась со сборной Канады.