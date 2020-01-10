Швейцарская юридическая компания Bonnard Lawson будет представлять интересы Паралимпийского комитета России (ПКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях WADA в отношении российского спорта.

Об этом сообщает ТАСС. Совет учредителей РУСАДА принял рекомендации наблюдательного совета и не согласился с санкциями WADA. В пятницу соответствующее уведомление было направлено в WADA, теперь международное агентство подаст уведомление о споре в CAS.

В понедельник состоялось заседание исполкома ПКР, на котором было принято решение об утверждении юридической компании.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Под санкции попали Олимпийские и паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. Однако наказание не вступит в силу до вердикта CAS.