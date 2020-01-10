В Дохе (Катар) на турнире категории АТР 250 возобновлен матч между россиянином Андреем Рублевым и французом Пьером-Юнгом Эрбером. Игра началась еще вчера, 9 января, но была остановлена из-за дождя.

Накануне спортсмены успели отыграть лишь два гейма. Сначала Эрбер взял очко на своей подаче, затем Рублев сравнял счет на своей. После этого игра прервалась при счете 40:40 в третьем гейме.

Игра возобновилась на подаче Эрбера, он взял очко и вышел вперед, а затем сделал реализовал брейк-пойнт. На данный момент Рублёв проигрывает со счетом 1:3 в первом сете.

Напомним, Рублёв, посеянный на турнире под вторым номером, начал борьбу со второго круга. Ранее он в двух сетах обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, матч закончился со счетом 6:4, 6:2. Эрбер во втором круге встречался с сербом Ласло Дьере и одержал победу в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.