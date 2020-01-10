Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему команда до сих пор не приобрела шлифт-машину.

«Шлифт-машина стоит больше 200 тысяч евро. Руководство хочет купить современную машину, поэтому так дорого», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Спорт день за днем». По словам тренера, глава СБР Владимир Драчев решает вопрос с приобретением оборудования, однако пока не известно, кто будет на нем работать.

Хованцев отметил, что на примете есть один специалист — Александр Печерский из Новосибирска, он имеет опыт работы на шлифт-машине.

Напомним, отсутствие шлифт-машины стало одной из причин неудачного выступления сборной России в Анси (Франция). Структура, нанесенная на лыжи спортсменов, не подходила для условий теплой и мокрой погоды, установившейся во Франции.