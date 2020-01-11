В Лозанне (Швейцария) в рамках третьих юношеских Олимпийских игр продолжается турнир по фигурному катанию. Сегодня, 11 января, состоится ритмический танец с участием российских спортсменов.

Танцевальные дуэты выйдут на лёд в 15:30 по московскому времени. Россию будут представлять Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Хавронина и Чиризано попали во вторую разминку, они будут выступать под пятым номером. Спортсмены появятся на льду в 16:09. Тютюнина и Шустицкий по итогам жеребьевки попали в третью группу участников, их стартовый номер — одиннадцатый. Они начнут выступление в 16:56.

В общей сложности с ритмическим танцем выступят двенадцать дуэтов из десяти стран. Только Россия и Канада будут представлены двумя парами.