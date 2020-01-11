В Лозанне (Швейцария) продолжаются зимние юношеские Олимпийские игры, в рамках которых проходят соревнования по фигурному катанию. Сегодня, 11 января, состоится короткая программа девушек, они выйдут на лёд в 18:10 по московскому времени.

За сборную России выступят две спортсменки — Ксения Синицына и Анна Фролова. Их главной соперницей станет представительница Южной Кореи Ю Ён, владеющая тройным акселем. В нынешнем сезоне фигуристка выступала на взрослых этапах серии Гран-при.

В общей сложности на льду появятся шестнадцать спортсменок из четырнадцати стран. По две фигуристки выступят только от России и Америки.

Напомним, Синицына принимала участие в финале юниорской серии Гран-при, но не смогла побороться за медали.