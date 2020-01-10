Бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал сенсационную победу над первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Гоффен выиграл в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. За это время бельгиец шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал лишь три брейк-пойнта из 14 возможных. Надаль записал на своей счет четыре эйса, трижды ошибся на подаче и сделал два брейка.

Таким образом, Гоффен принес Бельгии первую победу над Испанией. Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут в двух партиях обыграл Киммера Коппеянса. Судьба путевки в полуфинальную стадию будет решаться в третьем матче в парном разряде.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет со сборной Австралии. В параллельном полуфинале встретятся Россия и Сербия.