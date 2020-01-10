Российский теннисист Андрей Рублев, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в полуфинал. В четвертьфинале он обыграл представителя Франции Пьера-Юга Эрбера, игра завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты, однако матч проходил в два этапа. Спортсмены начали игру еще вчера, но из-за дождя она была прервана после двух геймов. Сегодня теннисисты возобновили поединок.

Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Эрбер записал на свой счет десять подач навылет, три раза ошибся на подаче и сделал один брейк.

В полуфинале Рублев встретится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем, игра состоится сегодня, 10 января.