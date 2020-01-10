Организаторы четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) изменили длину круга перед мужской спринтерской гонкой.

Обычно круг в спринте составляет 3,3 километра, но сегодня спортсмены будут бежать 2,5. Причиной для такого решения стал сильный ливень, из-за которого лишь часть трассы оказалась готова к предстоящей гонке.

Как сообщает Международный союз биатлонистов (IBU), гонка будет проходить по следующей схеме: 2,5 км – стрельба лежа – 2,5 км – 2,5 км – стрельба стоя – 2,5 км.

Напомним, спринт начнется в 16:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.