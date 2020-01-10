Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Софья Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке. Спортсменка опубликовала видео исполнения прыжка на своей странице в «Инстаграме».

«Самодурова не сможет? Step by step…», — написала фигуристка под публикацией.

Напомним, в прошлом сезоне Самодурова выиграла чемпионат Европы, однако в этом году её контента оказалось недостаточно, чтобы бороться за попадание в команду на главные старты. Софья приняла участие в двух этапах серии Гран-при, но не смогла пробиться в финале.

Как и в прошлом году, Самодурова показывала стабильные и чистые прокаты, но её оценки всегда оказывались ниже, чем у соперниц, владеющих элементами «ультра-си» — тройным акселем и четверными прыжками.