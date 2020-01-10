Российский биатлонист Алексей Волков сообщил о рождении второго ребенка. У супругов родился сын, мальчику дали имя Артём.

Об этом Волков рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Супруги уже воспитывают дочь Арину, которая родилась в 2015 году.

Напомним, в августе Волков заявил, что его цель на нынешний сезон — попасть в команду на Кубок мира. спортсмен также сообщал, что если закончит карьеру в 2020 году, то затем может заняться тренерской деятельностью.

Волков является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете в составе сборной России. Также в его активе золотая медаль чемпионата мира 2017 года в аналогичной гонке. Спортсмен семь раз выигрывал чемпионат Европы.

В декабре Волков выступил на «Ижевской винтовке» в Удмуртии.