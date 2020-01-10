На третьих зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), стартовала короткая программа спортивных пар. Фигуристы вышли на лёд в 15:30 по московскому времени.

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Первая разминка пройдет без участия российских спортсменов. Команду представят Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, они попали во вторую группу участников.

Напомним, в текущем сезоне российские пары вышли в финал юниорской серии Гран-при, который проходил в Турине (Италия) в начале декабре. Панфилова и Рылов стали обладателями золотых медалей, Мухаметзянова и Миронов заняли второе место.